Demo gegen geplante Flüchtlingsunterkunft in Südthüringen: Plötzlich eskaliert die Lage

Schleusingen - In Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) wurde zum wiederholten Male gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft demonstriert . Mehrere Hundert Menschen beteiligten sich an der Demo. Bei einer Rede auf dem Markt kam es zu Rangeleien.

Hunderte Menschen waren dem Aufruf der Freien Initiative Schleusingen gefolgt und demonstrierten gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft. © News5/Ittig

Getrommel und Geschrei - Schleusingen, ein kleiner, idyllischer Ort in Südthüringen, kommt nicht zur Ruhe. Auch am Mittwoch demonstrierten zum wiederholten Male mehrere Hundert Menschen gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft - das ehemalige Krankenhaus in Schleusingen wird als Belegung für Flüchtlinge in Erwägung gezogen.

Laut Polizeiangaben setzten sich gegen 19 Uhr circa 520 Teilnehmer über die Bertholdstraße in Bewegung. Die Abschlusskundgebung auf dem Markt endete gegen 20 Uhr. Auch Neonazi Tommy Frenck, der in Kloster-Veßra (Landkreis Hildburghausen) eine Gaststätte sowie einen Versandhandel für Neonazi-Bekleidung betreibt, beteiligte sich an dem Zug gegen die Flüchtlingsunterkunft.

Nachdem die Versammlung auf dem Markt für beendet erklärt wurde, musste eine Person vom Versammlungsleiter mehrfach aufgefordert werden, seine Rede zu beenden. Wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte, enthielt diese rechtspopulistische Inhalte.

Der Redner widersetzte sich der Aufforderung jedoch. Den Angaben nach kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Versammlungsleiter. Die Polizei musste eingreifen.