Demo in Hamburg: Tausende feiern Angriff auf den Iran

Hamburg - Seit Samstagmittag versammeln sich Tausende Menschen in der Hamburger Innenstadt, um den Angriff auf den Iran zu feiern.

Die Veranstalter rechnen mit 20.000 Teilnehmern. © NEWS5 / René Schröder

"Das ist ein Befreiungsschlag. Dieser Krieg ist nicht gegen die Bevölkerung, sondern für die Iraner und Iranerinnen, die im Iran leben", sagte Reza Zare, einer der Veranstalter, gegenüber News5.

Seit 13.30 Uhr feiern die Menschen in der Mönckebergstraße den Angriff Israels und der USA auf den Iran. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 20.000 Teilnehmern.

"Die Iraner werden endlich befreit sein von dem terroristischen Regime", so Zare. Unzählige Videos hätten ihn am Morgen erreicht.

"Tatsächlich hat die Bevölkerung im Iran gejubelt. Die wissen, dass das eine schwere Zeit wird, aber die wissen auch, dass das ein gutes Ende haben wird oder haben kann", sagt der Hamburger.