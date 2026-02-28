Sicherheit statt Angst vor nächster Kündigungswelle: Gewerkschaften demonstrieren in Stuttgart

Stuttgart - Unter dem Motto "Kommunen am Limit - Menschen brauchen Zukunft" haben die Gewerkschaften IG Metall, ver.di und der Deutsche Gewerkschaftsbund in Stuttgart demonstriert.

Gewerkschafter von IG Metall, ver.di und Deutschem Gewerkschaftsbund zeigten Flagge. © Marcel Gnauck/dpa

Der Kundgebung auf dem Schlossplatz am Samstagmittag schlossen sich nach Angaben einer Sprecherin der IG Metall Baden-Württemberg rund 7500 Menschen an.

Ein Sprecher der Stuttgarter Polizei konnte zunächst keine Einschätzung zur Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgeben.

Einer Mitteilung zufolge hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer "gegen Sozialstaats‑Bashing, die finanzielle Auszehrung der Kommunen, Angriffe auf Arbeitsrechte sowie gegen politische Untätigkeit bei zentralen Zukunftsfragen" protestiert.

Industrie und Kommunen gehörten untrennbar zusammen. Beide bräuchten politische Entscheidungen, die Sicherheit schaffen, statt Unsicherheit zu vergrößern.