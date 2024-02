Demo in Heidenau: Antifa marschiert mit viel Pyro zum Wohnhaus von Neonazi Max Schreiber!

Heidenau - Gleiches mit Gleichem vergelten? Immer wieder ruft Neonazi Max Schreiber (36, "Freie Sachsen") zu Protesten vor Wohnhäusern von Politikern auf, zeigte solche Versammlungen auch bereits an. Am Donnerstag nun rückte die Gegenseite in seinen Privatbereich vor. Der Staatsschutz ermittelt.