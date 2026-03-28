Demo-Samstag in Leipzig: Tausend Menschen bei Protest gegen Kürzungen erwartet
Leipzig - Am Samstag wollen zahlreiche Menschen in Leipzig gegen den Sozial-, Kultur- und Klimaschutzabbau auf die Straße gehen.
Die Aktion unter dem Motto "#unkürzbar" wurde von der Initiative des DGB Leipzig-Nordsachen, dem Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz", linXXnet sowie der Linken und den Grünen ins Leben gerufen.
Wie die Beteiligten des Bündnisses vorab mitteilten, geht es ihnen vor allem um Themen wie soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Darüber hinaus werden Kürzungen des Bundes im sozialen Bereich und in der Kulturbranche kritisiert.
Rena Penning von den ebenfalls an der Demo beteiligten "Omas* gegen Rechts" sind vor allem die geplanten Kürzungen bei soziokulturellen
Zentren ein Dorn im Auge: "Diese Orte des Austauschs, der Kunst und des gesellschaftlichen Zusammenhalts dürfen nicht den
Sparzwängen zum Opfer fallen."
Aus diesem Grund ruft das Bündnis für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz alle Interessierten am Samstag dazu auf, sich ab 14 Uhr auf dem Augustusplatz zu versammeln. Bis 18 Uhr wird dann gemeinsam durch die Innenstadt gelaufen.
"#unkürzbar"-Demo in Leipzig: Tausende Menschen erwartet
Nach Einschätzung des Ordnungsamtes werden bei dem Aufzug mindestens 1000 Teilnehmende erwartet. Die Demo-Route soll vom Augustusplatz über die Grimmaische Straße, den Thomaskirchhof und den Innenring bis zum Willy-Brandt-Platz führen. Dann geht es über den Georgiring zurück auf den Augustusplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfinden soll.
Wer am Samstag in der Innenstadt unterwegs sein sollte, muss also mit erheblichen Einschränkungen im Verkehr rechnen. Die Polizei wird den Aufzug begleiten.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa