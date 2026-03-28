Demo-Samstag in Leipzig: Tausend Menschen bei Protest gegen Kürzungen erwartet

Leipzig - Am Samstag wollen zahlreiche Menschen in Leipzig gegen den Sozial-, Kultur- und Klimaschutzabbau auf die Straße gehen.

Tausende Menschen werden am Samstag in der Innenstadt erwartet. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

Die Aktion unter dem Motto "#unkürzbar" wurde von der Initiative des DGB Leipzig-Nordsachen, dem Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz", linXXnet sowie der Linken und den Grünen ins Leben gerufen.

Wie die Beteiligten des Bündnisses vorab mitteilten, geht es ihnen vor allem um Themen wie soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Darüber hinaus werden Kürzungen des Bundes im sozialen Bereich und in der Kulturbranche kritisiert.

Rena Penning von den ebenfalls an der Demo beteiligten "Omas* gegen Rechts" sind vor allem die geplanten Kürzungen bei soziokulturellen

Zentren ein Dorn im Auge: "Diese Orte des Austauschs, der Kunst und des gesellschaftlichen Zusammenhalts dürfen nicht den

Sparzwängen zum Opfer fallen."

Aus diesem Grund ruft das Bündnis für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz alle Interessierten am Samstag dazu auf, sich ab 14 Uhr auf dem Augustusplatz zu versammeln. Bis 18 Uhr wird dann gemeinsam durch die Innenstadt gelaufen.