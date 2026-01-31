Kommt es wieder zu Krawallen? Tausende zu pro-kurdischer Demo in Bonn erwartet

Bonn - Angesichts der Situation in Nordsyrien wollen am Nachmittag (14 Uhr) Tausende Menschen zu einer pro-kurdischen Demonstration nach Bonn kommen.

Bei der pro-kurdischen Kundgebung auf der Hofgartenwiese am Samstag in Bonn werden laut Polizei rund 15.000 Teilnehmer erwartet. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Zu der Kundgebung auf der Hofgartenwiese unter dem Motto "Die Lage in Syrien" haben die Veranstalter bis zu 15.000 Teilnehmer angemeldet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und rechnet während der An- und Abreise mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt.

"Auch wenn wir keinerlei Hinweise auf Störungen oder Unfriedlichkeiten im Zusammenhang mit der Kundgebung haben, ist uns aufgrund der Erfahrungen aus vergangenen Einsätzen in anderen Städten bewusst, dass die Thematik der Versammlung in Einzelfällen zu einer Emotionalisierung führen kann", sagte Polizei-Einsatzleiter Frank Stötzel.

Die Polizei werde mit starken Kräften vor Ort sein, um die Versammlung zu begleiten und zu schützen.

Wegen der Situation der kurdischen Zivilbevölkerung in Syrien hatte es in den vergangenen Wochen bundesweit bereits zahlreiche Proteste gegeben. In Dortmund war es dabei am Rande einer pro-kurdischen Demo mit etwa 4000 Teilnehmern zu Ausschreitungen gekommen, bei denen sieben Polizisten verletzt wurden.