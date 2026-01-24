Mehr als erwartet: Tausende bei Kurden-Demo in der Innenstadt

Hamburg - Am Samstag haben erneut Tausende Menschen in Hamburg angesichts der brisanten Lage in Nordsyrien an einer pro-kurdischen Demonstration teilgenommen.

Rund 5500 Menschen - und damit rund 2000 mehr als erwartet - zogen am Samstag durch die Hamburger Innenstadt. © Lenthe-Medien/Apelt

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, hatten sich rund 5500 Menschen - und damit rund 2000 mehr als erwartet - um 15 Uhr in der Mönckebergstraße versammelt.

Von dort ging es über den Jungfernstieg und Gänsemarkt zur Sternschanze, wo die Demonstration gegen 18.30 Uhr nach einer Abschlusskundgebung endete.

Der Demonstrationszug wurde von zahlreichen Polizeikräften begleitet und verlief ohne größere Zwischenfälle, wie der Sprecher auf Nachfrage erklärte.