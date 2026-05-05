Dritter Castor-Transport: Hier planen Gegner erneut Proteste

Jülich/Ahaus - Anti-Atomkraft-Initiativen erwarten am Dienstagabend den dritten Transport von hochradioaktivem Atommüll aus dem Forschungszentrum Jülich ins Zwischenlager Ahaus.

Die Demonstrationen und Mahnwachen bei den ersten beiden Castor-Transporten durch NRW verliefen allesamt friedlich. © David Ebener/dpa

Eine offizielle Bestätigung für den geplanten Transport durch Nordrhein-Westfalen gibt es nicht. Atomkraftgegner planen für Dienstagabend dennoch an mehreren Stellen Proteste gegen den Castor-Transport.

Am Forschungszentrum in Jülich bei Aachen planen Initiativen ab 18 Uhr eine Mahnwache. Am Ziel des Transports in Ahaus ist ab 18.30 Uhr eine Fahrrad-Demo durch die Innenstadt geplant.

Die Demo soll mit einer Mahnwache auf einer Kreuzung enden, über die der Castor-Transport nach Angaben der Initiativen fahren muss.

Zuletzt hatten sich wenige hundert Menschen an den Protesten gegen die Atommüll-Transporte beteiligt.

Der erste beiden Transporte von Atommüll-Behältern aus Jülich nach Ahaus waren in den vergangenen Wochen ohne Zwischenfälle verlaufen. Die Polizei begleitet die stark gesicherten Transporte jeweils mit einem Großaufgebot.