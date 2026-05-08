Aus diesem Grund protestierten tausende Schüler in Hamburg

Hamburg - Tausende Kinder und Jugendliche haben in Hamburg die Schule geschwänzt und gegen eine mögliche Wehrpflicht demonstriert.

Viele Demonstrierende hatten Plakate dabei, um gegen die Wehrpflicht zu protestieren. © Marcus Brandt/dpa

Am 81. Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Faschismus und einen Tag vor Beginn der Hamburger Mai-Ferien gingen nach Angaben der Veranstalter rund 6.000 Schülerinnen und Schüler statt in den Unterricht auf die Straße. Die Polizei sprach auf Nachfrage von etwa 2.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Die Jugendlichen von mehr als 65 Schulen trugen bei der Demonstration Plakate mit der Aufschrift "Nicht unser Krieg", "Kein Mensch, kein Cent der Bundeswehr" oder "Wir ziehen nicht in eure Kriege".

Die Demonstration war Teil der bundesweiten Initiative Schulstreik gegen Wehrpflicht, die zum inzwischen dritten Mal zu Protesten aufgerufen hat.

Am jüngsten Schulstreik gegen eine Wehrpflicht und Zwangsdienste aller Art Anfang März hatten sich nach Angaben der Veranstalter bundesweit rund 50.000 Jugendliche in etwa 150 Städten beteiligt. Das sei die größte Schülerbewegung seit Fridays for Future.