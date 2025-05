Demo zum Palästinenser-Gedenktag Nakba artet aus: Flaschen und Steine fliegen

Am palästinensischen Gedenktag Nakba haben mehr als tausend Menschen in Berlin zum Teil aggressiv gegen Israel und den Krieg in Gaza demonstriert.

Von Marion van der Kraats und Andreas Rabenstein Berlin -



In Berlin schwenken Teilnehmer bei einer propalästinensischen Demonstration zum 77. Nakba-Tag Flaggen. © Christophe Gateau/dpa Aggressive Teilnehmer bewarfen Polizisten am Abend am Südstern mit Getränkedosen und anderen Gegenständen und bespritzen sie mit roter Farbe. Die Polizei sprach auch von Flaschenwürfen und einem Steinwurf. Ein Beamter wurde demnach verletzt. Es gab den Angaben zufolge zunächst etwa 20 Festnahmen. Polizisten mit Helmen versuchten, die Menge der Demonstranten zurückzudrängen. Die Polizei hatte auch einen Wasserwerfer aufgefahren, setzte ihn zunächst aber nicht ein. In lautstarken und aggressiven Sprechchören riefen Redner und Demonstranten "Kindermörder Israel, Frauenmörder Israel, Babymörder Israel", "Yallah, yallah Intifada" und "From the River to the sea". Intifada waren frühere palästinensische Aufstände und Serien von Terroranschlägen gegen Israel. Demonstrationen Anti-AfD-Demos in Dresden und Leipzig: "Verbot, jetzt" Gefordert wurde "Freiheit für Palästina", auch Beschimpfungen von Deutschland wegen Waffenlieferungen an Israel kamen vor. Viele von ihnen trugen am Nachmittag am Südstern sogenannte Palästinenser-Tücher, Palästina-Fahnen und weitere entsprechende Symbole. Die Polizei sprach von insgesamt 1100 Demonstranten. Zahlreiche Polizisten waren rund um den Südstern in Kreuzberg bereitgestellt.

Demonstration in Berlin sorgte für gerichtliche Diskussionen