Demo zum Palästinenser-Gedenktag Nakba: Knapp tausend Menschen am Südstern

Berlin - Etwa tausend Menschen haben anlässlich des palästinensischen Gedenktags Nakba in Berlin-Kreuzberg demonstriert.

Die Polizei sprach von knapp tausend Teilnehmern. Zahlreiche Polizisten waren rund um den Südstern in Kreuzberg bereitgestellt.

In lauten und auch aggressiven Sprechchören forderten die überwiegend jungen Demonstranten unter anderem "Freiheit für Palästina" und riefen "Viva viva Palästina".

Viele von ihnen trugen am Nachmittag am Südstern sogenannte Palästinenser-Tücher, Palästina-Fahnen und weitere entsprechende Symbole.

Die Demonstration in Berlin war gerichtlich umstritten. © Christophe Gateau/dpa

Um die geplante Strecke der Demonstration hatte es gerichtliche Auseinandersetzungen gegeben.

Die Demonstration sollte ursprünglich nach Neukölln führen. Die Polizei hatte das wegen eines befürchteten Konfliktpotenzials beim langen Zug durch Neukölln untersagt.

In der ersten Instanz vor Gericht setzten sich die Veranstalter durch, in der zweiten vor dem Oberverwaltungsgericht bekam die Polizei Recht, sodass es keinen Demonstrationszug, sondern nur eine Kundgebung am Südstern gab.

Der palästinensische Gedenktag Nakba am 15. Mai erinnert an Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948 nach der Staatsgründung Israels. In den vergangenen Jahren gab es bei diesen Veranstaltungen mehrfach Tumulte und Rangeleien mit der Polizei.

Erstmeldung: 13.54 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18.06 Uhr.