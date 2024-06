CSD in Dresden: Viele Demos, keine Ausschreitungen, aber eine "Krankheit"-Entgleisung

Dresden - Im 31. Jahr fand in Dresden am heutigen Samstag der "Christopher Street Day" (CSD) statt: Was 1994 mit gerade mal hundert Teilnehmern begann, lockte 2024 Tausende auf die Straße. Doch diesmal gab es auch erstmals eine größere angezeigte Gegenkundgebung aus dem Neonazi-Spektrum.