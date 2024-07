Extinction Rebellion legt Verkehr auf ganz neue Weise lahm

Linz - Am heutigen Montagmorgen legten die Klimaschützer von Extinction Rebellion den Verkehr in Linz ( Österreich ) lahm. Dabei gingen sie ganz anders vor als üblich.

Der Verkehr in Linz kam aufgrund von Extinction Rebellion zum Erliegen. © Extinction Rebellion Oberösterreich

Wie auf Fotos der Organisation im Bundesland Oberösterreich zu sehen ist, haben die Aktivisten eine riesige Konstruktion aus Holz errichtet, die zwei Fahrspuren der Waldeggstraße blockierte.

Drei Demonstranten ketteten sich am Boden an dem Gestell fest, einer saß in der Spitze der drei Pfähle. Zudem standen mehrere Extinction-Rebellion-Mitglieder mit Transparenten auf den anderen Fahrspuren der Bundesstraße.

Da die Aktion nicht angemeldet war, dauerte es einige Zeit, bis die Polizei am Ort des Geschehens eintraf. So staute es sich auf eine lange Strecke.

Grund für die neue Blockadeform ist der Bau der A26 in und um Linz. Schon seit 2019 wird eine große Hängebrücke gebaut, über die die neue Autobahn eines Tages verlaufen soll. Im Dezember 2035 soll die A26 komplett fertiggestellt und an die A7 angebunden sein, so die derzeitige Planung des Klimaschutzministeriums und der Autobahnfinanzierungsgesellschaft ASFINAG.

Doch das Projekt ist teuer und steht deshalb in der Kritik der Klimaschützer.