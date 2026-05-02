Friedlicher 1. Mai: Zehntausende feiern in Berlin ohne große Krawalle

Von Theresa Held Berlin - Der 1. Mai in der Hauptstadt ist in diesem Jahr weitgehend ruhig verlaufen. Trotz zehntausender Menschen auf den Straßen spricht die Polizei von einem weitgehend friedlichen Verlauf.

Am 1. Mai feierten Tausende wie gewohnt im Görlitzer Park. © Sebastian Gollnow/dpa

Rund 50.000 Menschen waren laut Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) am Tag der Arbeit in der Stadt unterwegs. Während einige ausgelassen feierten, gingen andere bei Demonstrationen auf die Straße – etwa gegen hohe Mieten, Stellenabbau oder soziale Ungleichheit.

Besonders im Fokus stand erneut die traditionelle "Revolutionäre 1. Mai"-Demo. Rund 10.000 Teilnehmer zogen durch Kreuzberg und Neukölln. Die Stimmung war teils angespannt, vereinzelt wurden Böller gezündet und Gegenstände geworfen.

Dennoch blieb es bei wenigen Zwischenfällen. Nach ersten Angaben gab es nur drei Festnahmen im direkten Zusammenhang mit der Demo, insgesamt bewegten sich die Zahlen im mittleren zweistelligen Bereich.

Auch die Einsatzkräfte kamen vergleichsweise glimpflich davon.

Einige Polizisten wurden leicht verletzt, größere Ausschreitungen blieben jedoch aus. Insgesamt waren rund 5300 Beamte im Einsatz.