01.05.2026 16:26 Zehntausende bei Demos in Hamburg: Bürgermeister vorne mit dabei

Am 1. Mai sind in Hamburg Zehntausende Menschen bei Demos auf die Straße gegangen. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher demonstrierte mit.

Von Marc Niedzolka, Cosima Eiwan, Katrin Luxenburger und Martin Fischer Hamburg - Tausende Menschen sind am 1. Mai in Hamburg zum Tag der Arbeit auf die Straße gegangen.

Bürgermeister Peter Tschentscher (60, SPD, M.) war bei der Großdemo in der Hamburger Innenstadt ganz vorne mit dabei. © Markus Scholz/dpa Der Zug von Ottensen an den Fischmarkt wurde nach ersten Polizeierkenntnissen von rund zehntausend Menschen begleitet. Die Polizei zählte bei Demonstrationen in Harburg rund 100 und in Bergedorf rund 550 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bisher seien die Demonstrationen friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei. Am Nachmittag waren weitere Demonstrationen in Hamburg geplant. "Unsere Botschaft ist klar geworden: Die Menschen wollen faire Löhne und starke Tarifverträge, einen starken Sozialstaat und eine sichere Zukunft", sagte Tanja Chawla, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hamburg. Demonstrationen Mai-Demos in Leipzig: Tausende gehen für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (60, SPD) nahm an der zentralen Demonstration teil.

6000 Menschen demonstrieren unter dem Motto "Wer hat, der gibt"