Demos zum Tag der Arbeit: 100.000 Menschen gehen in NRW auf die Straße

Köln/Mülheim an der Ruhr - Sichere Jobs, faire Löhne und stabile Renten: Mit klaren Forderungen an die Politik haben sich rund 100.000 Menschen am Tag der Arbeit in ganz NRW an den Kundgebungen der Gewerkschaften beteiligt.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) hielt bei der zentralen Kundgebung in Mülheim an der Ruhr eine Rede. © Thomas Banneyer/dpa

Die landesweit mehr als 70 Veranstaltungen standen unter dem Motto "Erst unsere Jobs, dann eure Profite".

Bei der zentralen Kundgebung des nordrhein-westfälischen DGB in Mülheim an der Ruhr forderte Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) mehr Pragmatismus und Zusammenarbeit in Politik und Wirtschaft.

"Ich bin überzeugt: Ein starkes Bündnis aus Gewerkschaften, Arbeitgebern und Politik kann eine Antwort geben auf den Frust und die Sorgen der Menschen", sagte er in seiner Rede.

"Was dem aktuell im Weg steht, ist der Umgang miteinander", sagte Wüst. "Mir wird zu viel übereinander geschimpft. Das Geschimpfe auf die Arbeitgeber ist genauso falsch wie das Geschimpfe auf die Arbeitnehmer."

Das Land brauche stattdessen ein Bündnis, "das Beschäftigung, Wohlstand und soziale Sicherheit bei uns im Land erhält", forderte der Ministerpräsident. Das sei auch ein entscheidender Beitrag gegen die politischen Erfolge der Rechtspopulisten. "Die Feinde unserer Demokratie müssen spüren: Sie haben keine Chance."