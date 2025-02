Friedrich Merz besucht Kölner Uni-Klinik: Buh-Rufe und aufgeheizte Stimmung

Die Polizei forderte die Demonstranten am Dienstag zunächst vergeblich auf, den Platz zu räumen. Die Stimmung war kurzzeitig sehr aufgeheizt. © Oliver Berg/dpa

In Bonn, wo Merz anschließend eine Wahlkampf-Veranstaltung im ehemaligen Regierungsviertel besuchte, versammelten sich laut Polizei zeitweise bis zu 1500 Demonstranten. Zwei Demonstranten, die "Shame on you, CDU" riefen, seien vom Sicherheitspersonal herausgebracht worden, berichtete ein dpa-Reporter.

Die Klinik in Köln hatte Merz aus Anlass des Weltkrebstages besucht, der immer am 4. Februar begangen wird. Gemeinsam mit Ministerpräsident Wüst wurde er durch das sogenannte Centrum für Integrierte Onkologie geführt.

Gegen den Kurs von Merz hatte es bereits in den vergangenen Tagen Demonstrationen gegeben. Der CDU-Vorsitzende hatte für Empörung gesorgt, weil er am Mittwoch der vergangenen Woche im Bundestag in Kauf genommen hatte, dass sein Fünf-Punkte-Plan zur Migrationspolitik nur dank AfD-Stimmen eine Mehrheit bekam. Ein Gesetzentwurf zur Begrenzung der Migration scheiterte am Freitag allerdings.

Der Vorgang trieb bundesweit Hunderttausende Menschen zu Demonstrationen gegen Rechtsextremismus auf die Straße.

Erstmeldung um 18.01 Uhr; zuletzt aktualisiert um 20.34 Uhr