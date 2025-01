18.01.2025 06:26 Für Wende in der Agrarpolitik: 10.000 Demo-Teilnehmer im Regierungsviertel

Tausende Menschen wollen am Samstag im Regierungsviertel in Berlin-Mitte für eine sozialökologische Wende in der Agrarpolitik demonstrieren.

Von Andreas Heimann Berlin - Tausende Menschen wollen am Samstag im Regierungsviertel in Berlin-Mitte für eine sozialökologische Wende in der Agrarpolitik demonstrieren. Zu der Demonstration gegen die aktuelle Agrarpolitik sind 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. © Carsten Koall/dpa Dazu aufgerufen hat das Bündnis "Wir haben es satt". Der Start des Demonstrationszugs ist für 12.45 Uhr am Platz der Republik angekündigt. Rund 60 Organisationen aus Landwirtschaft und Zivilgesellschaft beteiligen sich an den Protesten, wie eine Sprecherin sagte. Das Bündnis kritisiert, zu viele Politiker in Berlin und Brüssel stellten Konzerninteressen über das Gemeinwohl. Von einer neuen Bundesregierung fordert es unter anderem ein Gesetz, das kostendeckende Erzeugerpreise und die Finanzierung von Tierschutz- und Umweltmaßnahmen sichern soll. Zu der Demonstration gegen die aktuelle Agrarpolitik sind 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Zeitgleich zu den Protesten wird in Berlin die Grüne Woche fortgesetzt, die am Donnerstag eröffnet wurde. Sie gilt als eine der größten Messen für Ernährung und Landwirtschaft weltweit. Für Samstag ist außerdem eine internationale Agrarministerkonferenz geplant. Dazu kommen Regierungsvertreter aus rund 70 Staaten zusammen. Mit Bundesminister Cem Özdemir (59, Grüne) als Gastgeber soll unter anderem über eine stärkere Verwendung nachwachsender Rohstoffe beraten werden.

Titelfoto: Carsten Koall/dpa