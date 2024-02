Gegen Hass und Hetze: Tausende demonstrieren in Magdeburg

Mit Transparenten, Regenbogenfahnen, Seifenblasen und Musik: In Magdeburg haben sich am Samstag nach Polizeiangaben bis zu 3000 Menschen zu einer bunten, friedlichen Demonstration gegen rechts auf dem Domplatz versammelt.

"Und wir sind ein ziemlich bunter Haufen. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber was uns eint, ist der Wille nach Demokratie, Solidarität und Menschenrechten in unserem Staat."

Knapp 3000 Personen versammelten sich auf dem Magdeburger Domplatz. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

"Wenn es aber um die grundlegenden Werte unseres Zusammenlebens und das Gemeinwohl geht, die Unantastbarkeit der Würde eines jeden Menschen, Solidarität, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, Anstand und Respekt - dann lasse ich mir den Mund nicht verbieten." Er fürchte weniger eine "Überfremdung von außen" als eine "Entmenschlichung von innen".

Seit Wochen demonstrieren Menschen bundesweit gegen Rechtsextremismus und Rassismus. In Sachsen-Anhalt gab es dem Innenministerium zufolge die bislang teilnehmerstärkste Versammlung am 20. Januar in Halle. In der Spitze waren damals 16.000 Menschen gekommen - viel mehr als angemeldet waren.

Auslöser der Demonstrationen waren Enthüllungen des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter im November in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.