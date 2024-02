Gewaltiges "Lichtermeer für Demokratie" in München mit bis zu 100.000 Menschen

Die Theresienwiese, im Herbst der Ort des Oktoberfests , erstrahlte in hellem Schein - damit es hell werde in den Köpfen, sagte die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal (45). Sie rief in ihrer Rede zur Einheit für die Demokratie auf und mahnte, sich nicht in Einzelinteressen zu verlieren.

Die Demo-Teilnehmer sammelten sich auch unterhalb der Ruhmeshalle und der Bavaria auf der Theresienwiese. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auch an anderen Orten in Deutschland gab es wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. So gingen laut Polizei am Samstag bis zu 4000 Menschen in Itzehoe in Schleswig-Holstein auf die Straße, in Flensburg waren es etwa 2500 Menschen.

Seit Wochen demonstrieren Menschen bundesweit gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Auslöser waren Enthüllungen des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter im November in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.

Dort hatte der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner (35), nach eigenen Angaben über das Konzept der sogenannten Remigration gesprochen.

Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.