Großdemo in Köln: Tausende Kurden gehen für Freilassung von PKK-Führer auf die Straßen

Köln - In Köln wollen am Samstag (10 Uhr) Tausende Kurden für die Freilassung des PKK-Führers Abdullah Öcalan (76) demonstrieren . Nach Polizei -Angaben sind 15.000 Teilnehmer angemeldet, die durch Teile der Innenstadt ziehen wollen.

Tausende Kurden werden am Samstag für die Freilassung des PKK-Führers Abdullah Öcalan (76) demonstrieren. (Archivbild) © David Young/dpa

Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hatte in diesem Jahr angekündigt, ihre Kämpfer aus der Türkei zurückzuziehen.

Der Schritt erfolgt im Rahmen eines Friedensprozesses mit der türkischen Regierung - die PKK hatte bereits im Juli symbolisch ihre Waffen niedergelegt.

Auf der PKK-nahen Nachrichtenseite ANF hieß es nun, trotz allem sei Abdullah Öcalan noch immer in Haft, jetzt schon 26 Jahre. "Öcalan ist der Repräsentant von Millionen Kurdinnen und Kurden – seine Beteiligung ist deshalb nicht nur legitim, sondern notwendig."

Ein würdevoller, gerechter Frieden sei erreichbar – "vorausgesetzt, dass ernsthafte Gespräche beginnen und alle relevanten Akteure daran beteiligt sind". Das bedeute, dass Öcalan freigelassen werden müsse.