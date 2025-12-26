Bilanz der Proteste zum Nahost-Konflikt im Südwesten: "Demokratie unter Druck"

Stuttgart - Mehr als 164.000 Menschen auf den Straßen und Tausende Polizeistunden: Wie der Nahost-Konflikt sich auf Baden-Württemberg auswirkt.

In einigen Südwest-Städten fanden Demonstrationen zum Nahost-Konflikt statt. © Christoph Schmidt/dpa

Insgesamt seien seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 insgesamt 2009 Versammlungslagen mit rund 164.640 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekannt, teilte das Innenministerium in Stuttgart auf Nachfrage mit.

Die überwiegende Mehrheit der Kundgebungen sei dabei friedlich und störungsfrei verlaufen, so das Ministerium.

Zur Sicherung der Veranstaltungen waren bislang insgesamt mehr als 23.000 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Von den bekannten Versammlungen waren demnach 680 proisraelisch und 896 propalästinensisch.

Bislang seien 18 Versammlungen per Verfügung durch die jeweils zuständigen Versammlungsbehörden verboten worden.