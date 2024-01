"Jede und jeder von uns ist gefragt": Zehntausende gehen in Leipzig gegen Nazis auf die Straße

Leipzig - Am Sonntag versammelten sich Zehntausende Menschen in der Leipziger Innenstadt, um unter dem Motto " Zusammen gegen Rechts " zu demonstrieren.

Am Sonntagnachmittag strömten Tausende Menschen in die Leipziger Innenstadt. © privat

In ganz Deutschland - zuletzt unter anderem in Hamburg mit mehr als 50.000 Teilnehmenden - wurde in den vergangenen Tagen gegen die faschistischen Abschiebepläne der AfD und Werteunion protestiert.

Bereits am Montagabend hatten sich als Reaktion auf die Correctiv-Berichterstattung in Leipzig Tausende Demonstrierende versammelt, am heutigen Sonntag findet die zweite Versammlung gegen Rechtsextremismus in der Messestadt statt.

Noch vor dem offiziellen Start um 15 Uhr strömten Tausende Teilnehmende auf den Marktplatz, sodass die gesamte Innenstadt innerhalb kürzester Zeit mit Menschen gefüllt war. Sie waren mit Bannern, Postern und Schildern ausgestattet.

Im Rahmen der Anfangskundgebung meldete sich Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) mit einem Redebeitrag auf der Bühne zu Wort: "Ich hab Angst, dass die Rechten kräftiger und stärker werden und uns alles kaputt machen", sagte er. "Das lassen wir nicht zu! Danke dass ihr da seid! Jede und jeder von uns ist gefragt, Gesicht zu zeigen gegen Rassismus."