"Zusammen gegen Rechts!" Großdemo zieht am Sonntag durch Leipzig

Leipzig - Trotz eisiger Kälte gingen am Montagabend in Leipzig Tausende Menschen gegen die AfD auf die Straße, bundesweit fanden in den vergangenen Tagen Proteste statt. Am Wochenende wird in vielen deutschen Städten wieder zu Kundgebungen aufgerufen - so soll am Sonntag auch in der Leipziger Innenstadt "Zusammen gegen Rechts!" demonstriert werden.