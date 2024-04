Großeinsatz der Polizei: Wegen Palästina-Kongress werden rund 2500 Beamte eingeplant

Berlin - Die Polizei bereitet sich wegen eines geplanten "Palästina-Kongresses" auf einen Großeinsatz in Berlin vor. Zwischen Bundestag und Kanzleramt ist bereits ein Protestcamp aufgebaut.

Die Aktivisten demonstrieren unter anderem wegen des Gaza-Kriegs gegen Waffenlieferungen an Israel. © Jörg Carstensen/dpa

Am heutigen Freitag sollen rund 900 Einsatzkräfte eingesetzt werden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Bis Sonntag seien insgesamt rund 2500 Polizistinnen und Polizisten eingeplant. Die propalästinensische Veranstaltung unter dem Motto "Wir klagen an" soll am Freitag beginnen und bis Sonntag gehen.

Den genauen Ort wollen die Organisatoren aber erst kurz vorher bekannt geben. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben die Möglichkeit, dafür Auflagen zu erlassen. Man sei auch auf spontane Demonstrationen und Kundgebungen im Zusammenhang mit dem Kongress eingestellt.

Zwischen Bundestag und Kanzleramt haben bereits propalästinensische Aktivisten ein Protestcamp aufgebaut. Sie demonstrieren unter anderem wegen des Gaza-Kriegs gegen Waffenlieferungen an Israel.

Laut Polizei ist die Dauerkundgebung bis zum 15. April angemeldet.