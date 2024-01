Grünen-Politikerin vergleicht Anti-AfD-Proteste mit DDR-Aufstand!

"Manch einer beteiligt sich hier zum ersten Mal an einer Demo. In Gotha, Dessau, Zossen, Wismar oder Bautzen und an vielen, vielen anderen Orten setzen die Menschen damit ein klares Zeichen: Wir nehmen die menschenverachtende und demokratiegefährdende Politik der AfD nicht länger hin."

Neben der historischen Einordnung dürften auch die kommenden Landtagswahlen in Sachsen , Thüringen und Brandenburg ausschlaggebend für die besondere Rolle Ostdeutschlands sein. In allen drei Bundesländern liegt die AfD in aktuellen Umfragen teils deutlich vorn, trotz laut Verfassungsschutz "gesichert rechtsextremer" Landesverbände.

Die gebürtige Thüringerin zog dabei einen Vergleich zu den Montagsdemonstrationen in der DDR, wo man 1989 die "Demokratie erkämpft" habe. Heute gehe es darum, diese "erneut zu verteidigen", so Göring-Eckardt.

"Die Demonstrationen machen Mut - im ganzen Land, aber vor allem auch in Ostdeutschland", sagte die Grünen-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag.

In Zwickau versammelten sich am Sonntag um die 3000 Demonstranten. © Andreas Kretschel

Während es am Wochenende wieder viele Ostdeutsche auf die Straße zog - 1200 Menschen in Wittenberg, 3000 in Zwickau oder 1800 in Plauen - erkennt manch einer bereits erste Effekte durch die lauten Stimmen gegen rechts.

So erklärte Matthias Quent (38), Rechtsextremismusforscher an der Hochschule Magdeburg, gegenüber der Tagesschau am Sonntag: "Die AfD zeigt sich hoch verunsichert durch diese Demonstrationen. Die extreme Rechte ist regelrecht in Panik. Es wird versucht, diese Demonstrationen als Fälschungen und als Inszenierungen infrage zu stellen."

Sachsens Justizministerin Katja Meier (44, Grüne), die am Wochenende selbst in ihrem Geburtsort Zwickau an der Demonstration teilnahm, sprach derweil von einem "großartigen Signal", das durch den Protest ausgesendet werde.

"Wir haben gezeigt, dass wir die Mehrheit sind und an Demokratie und Vielfalt glauben und sie verteidigen", schrieb die Grünen-Ministerin am Montag auf X.