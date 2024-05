Islamisten dürfen demonstrieren, solange sie kein Kalifat fordern

Hamburg - Für die angekündigte islamistische Demonstration am Samstag in Hamburg hat die Versammlungsbehörde den Anmelder nach eigenen Worten mit "strengen Auflagen" belegt.

Erneut werden rund 1000 Menschen zu einer islamistischen Demonstration in Hamburg erwartet. © Axel Heimken/dpa

Konkret wurde die Bestätigung der Kundgebung an neun Auflagen geknüpft, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Wie schon bei der vorherigen Demo Ende April darf demnach nicht zu Hass und Gewalt aufgerufen und das Existenzrecht Israels nicht geleugnet werden. Auch das Beschädigen oder Verbrennen israelischer Flaggen ist untersagt.



Eine Reaktion auf die vergangene Kundgebung ist das Verbot, ein Kalifat in Deutschland in Wort, Bild oder Schrift zu fordern. Bei der Demonstration am 27. April war auf Schildern der Schriftzug "Kalifat ist die Lösung" zu lesen gewesen.

In Redebeiträgen war außerdem ein Kalifat als Lösung gesellschaftlicher Probleme in islamischen Staaten gefordert worden.