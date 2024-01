"Hamburg steht zusammen": Zehntausende Demonstranten singen gegen den Faschismus - "Wehrt Euch"

Hamburg - Nach "Hamburg steht auf" am Freitag vor einer Woche mit über 80.000 Teilnehmern hat diesmal "Fridays for Future" wiederholt zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus am heutigen Sonntag aufgerufen. Statt der erwarteten 30.000 Menschen haben nach Angaben des Veranstalters 100.000 Demonstranten die Straßen geflutet, die Polizei sprach am Ende von 60.000 Menschen.