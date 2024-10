Demo zum Todestag des totgeprügelten Patrick Thürmer (†17): Polizei muss eingreifen

Anlässlich des Todestages von Patrick Thürmer fanden in Hohenstein-Ernstthal zwei Demos statt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Von Carla Lenz

Die Polizei sicherte die Demos in Hohenstein-Ernstthal ab. © André März Bei der Versammlungsbehörde wurden laut Polizei eine Gedenkdemonstration und eine Gegendemonstration "Lügen gegen Rechte, nicht mit uns!" angemeldet. Für die Gegendemo trafen sich etwa 100 Teilnehmer gegen 12 Uhr am Bahnhof von Hohenstein-Ernstthal. Ein anschließender Aufzug führte über die Schubertstraße und die Dresdner Straße zur Gedenktafel des verstorbenen Patrick Thürmer auf dem Pfaffenberg, wo eine Zwischenkundgebung erfolgte. Den Abschluss fand die Versammlung gegen 15 Uhr zurück am Bahnhof. Die 300 Teilnehmer der Gedenkdemonstration versammelten sich gegen 13 Uhr. Dieser Aufzug hielt für eine Zwischenkundgebung am Gedenkstein an der Waldenburger Straße und beendete die Versammlung gegen 17 Uhr am Bahnhof. Demonstrationen Frankfurt verbietet Pro-Palästina-Demo am 7. Oktober: Das ist der Grund Ein Aufeinandertreffen rivalisierender politischer Lager konnte vermieden werden, hieß es von der Polizei.

Neun Straftaten angezeigt

Beide Demonstrationen fanden ihren Abschluss am Bahnhof. © André März "Im Verlaufe des Einsatzes wurden durch die Polizei insgesamt neun Straftaten angezeigt. In sechs Fällen konnten Tatverdächtige bereits ermittelt werden", so eine Sprecherin. Dazu zählten das Verwenden verfassungswidriger Symbole, Beleidigung, Sachbeschädigung, Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ein Deutscher (22), der wohl als Teilnehmer der Gegendemo zugeordnet werden konnte, "wurde nach einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einer Beleidigung bereits am Bahnhof festgesetzt und bis nach Ende der Kundgebungen in polizeilichen Gewahrsam genommen", so die Polizei. Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Demonstrationen Gegen zehnspurigen A5-Ausbau: Rund 4000 Menschen demonstrieren auf Autobahn Abgesehen davon verliefen die Kundgebungen laut Polizei ruhig und ohne größere relevante Vorkommnisse.

Gedenktafeln geklaut und beschädigt