Hunderte demonstrieren gegen Auslieferung von Maja T.

Hamburg - In Hamburg demonstrieren am Freitagabend mehrere hundert Menschen gegen die Auslieferung von Maja T. (23) nach Ungarn

Laut Bundesverfassungsgericht werfen die ungarischen Behörden Maja vor, seit 2017 Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein, berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa). Im Dezember wurde die Person in Berlin festgenommen. Seither saß Maja in Haft.

Los ging es gegen 19.40 Uhr am Schulterblatt. Derzeit befinde sich der Zug in der Nähe des Altonaer Rathauses.

Die Auslieferung von Maja in der vorigen Woche wurde von linken Kreisen heftig kritisiert. Das Bundesverfassungsgericht habe den Vorgang per Eilentscheidung untersagt. Jedoch kam die Entscheidung zu spät. Maja war eine Stunde zuvor an die ungarischen Behörden übergeben worden, so die dpa.