Hunderte Linke demonstrieren in Hamburg: Polizei spricht von Zwischenfällen

Hamburg - 1200 linke und linksautonome Demonstranten sind am Samstag nach Polizeiangaben in Hamburg gegen einen Prozess im Zusammenhang mit den G20-Protesten auf die Straße gegangen.

Teilnehmer der Demonstration "Gemeinschaftlicher Widerstand" werden auf dem Valentinskamp von der Polizei gestoppt. © Georg Wendt/dpa

Unter dem Motto "Gegen staatliche Repression - Gemeinschaftlicher Widerstand" zogen sie am späten Nachmittag vom Jungfernstieg in der Innenstadt in Richtung Schanzenviertel.

Nach Angaben der Polizei kam es vereinzelt zu Zwischenfällen. So seien Beamte von Demonstranten mit Flaschen und Pyrotechnik beworfen worden.



Schon kurz nach dem Start war der Demonstrationszug gestoppt worden, da sich einzelne Demonstranten vermummt hatten und laut Lautsprecherdurchsage der Polizei ein Plakat mit "strafrechtlich relevantem Inhalt" - einem brennenden Streifenwagen - gezeigt worden sein soll.

Nachdem das Plakat eingerollt und die Vermummungen abgelegt worden waren, konnten die Demonstration weiterlaufen.