Hunderte Menschen und Fahrzeuge: Demo gegen Berichterstattung beim MDR in Erfurt

Erfurt - Vor dem Landesfunkhaus des MDR in Erfurt machen Demonstrantinnen und Demonstranten ihrem Frust Luft. Der richtet sich gegen Verschiedenes - vor allem auch gegen ihrer Ansicht nach falsche Berichterstattung der Presse.

Traktoren, Lkw und andere Fahrzeuge sind am Donnerstag auf dem Weg nach Erfurt. © Martin Schutt/dpa

Mehrere Hundert Menschen haben vor dem Landesfunkhaus des MDR in Erfurt demonstriert. Etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren nach Polizeischätzung zu einer Kundgebung um die Mittagszeit gekommen, die den Angaben zufolge von zwei Handwerkern angemeldet worden war.

In einem Redebeitrag kritisierte ein Mann die Politik der Ampelregierung in Berlin und die Presse. Letzterer warf er Regierungstreue und falsche Berichterstattung zu verschiedenen Themen vor. Die Kritik richtete sich nicht nur gegen den MDR und andere öffentlich-rechtliche Sender, sondern etwa auch gegen die Berichterstattung von Zeitungen.



Einige Teilnehmer der Kundgebung skandierten zwischendurch immer wieder "Lügenpresse!". Plakate mit Aufschriften "Danke ARD, ZDF, MDR, für eure Propaganda!", oder "Medienhetze vom Redakteur bis Sprecher - alles Verbrecher".

"Bisher haben sich die Organisatoren nicht mit einer Gesprächsanfrage an uns gewandt. Mit konstruktiven Anfragen setzen wir uns selbstverständlich immer auseinander", hatte eine Sprecherin des MDR auf Anfrage bereits am Mittwochabend mitgeteilt. Auch am Donnerstag gab es nach MDR-Angaben keine Anfrage.