Hunderttausende demonstrieren gegen Regierung in Prag

Prag (Tschechien) - Zehntausende Menschen haben in Prag ( Tschechien ) gegen die Regierung des Rechtspopulisten und Milliardärs Andrej Babis (71) demonstriert.

Unzählige Menschen nahmen an der tschechischen Kundgebung teil. © Sulová Kateøina/CTK/dpa

Sie folgten einem Aufruf des Bündnisses "Eine Million Augenblicke für Demokratie". Deren Gründer Mikulas Minar (33) warf dem Kabinett vor, autoritäre Tendenzen zu zeigen und das Land nach Osten wenden zu wollen.

"Der Frost kommt aus dem Kreml und läuft uns den Rücken hinunter, aber uns ist dennoch warm, weil wir viele sind", sagte der 33-jährige Minar. Dass die Regierung die jüngste Parlamentswahl gewonnen habe, gebe ihr nicht das Recht, ihre Macht zu missbrauchen.

Weitere Kritikpunkte waren die jüngsten Kürzungen bei den Verteidigungsausgaben sowie geplante Änderungen bei der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien.

Die Veranstalter sprachen von bis zu 250.000 Teilnehmern, die sich in einem großen Park auf der Letna-Ebene hoch über der Moldau versammelten.