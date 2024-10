"Intifada"-Demo: Deutsche Studenten hetzen öffentlich gegen Israel

Für den Mittag des heutigen Donnerstags war die Demonstration an der Uni Kassel anberaumt worden. Schon im Vorfeld hatten die Veranstalter zur sogenannten "Intifada" aufgerufen. © Instagram/buendnisyousefshaban

Zu der Kundgebung auf dem Vorplatz der Zentralmensa hatte das Bündnis Yousef Shaban aufgerufen. Nach eigenen Angaben wollte es damit unter anderem an den Kasseler Studenten Yousef Shaban (†33) erinnern, der am 24. Oktober 2023 in Gaza ums Leben gekommen war.

Die Leitung der Hochschule hatte zuvor an die Demonstranten appelliert, friedlich zu bleiben. Zu hören war allerdings die Parole "From the river to the sea, Palestine will be free" (Vom Fluss bis zum Meer – Palästina wird frei sein).

In dieser Region liegt auch Israel, in vielen Augen wird mit der Parole das Existenzrecht Israels verneint. Ein Polizeisprecher sagte, ob diese Parole strafbar sei, hänge laut Rechtsprechung jeweils vom Kontext ab - in diesem Fall sei laut der zuständigen Staatsanwaltschaft keine strafrechtliche Relevanz gesehen worden.

Zugleich gab es auf einem nahen Platz auf dem Kasseler Campus eine proisraelische Gegenveranstaltung, zu der der Verband Jüdischer Studierender Hessen aufgerufen hatte. Daran nahmen laut Polizei rund 65 Menschen teil. Auch hier habe es keine Zwischenfälle gegeben.

Zuvor war Kritik an der Universität Kassel aufgekommen. Die Organisatoren des Bündnisses Yousef Shaban hatten zu ihrer Kundgebung auf Instagram mit dem Begriff "Intifada" aufgerufen, dem arabischen Wort für Erhebung oder Volksaufstand.

Hessens Innenminister Roman Poseck (54, CDU) forderte daraufhin ein weitergehendes Handeln der Uni-Leitung.