Jahrestag von Bombardierung: Magdeburger gehen gegen Neonazis auf die Straße

Magdeburg - Am 16. Januar 1945 wurde ein Großteil von Magdeburg im Zweiten Weltkrieg zerstört. Deshalb zogen am gestrigen Samstag etliche Menschen durch die Stadt - aus diversen Gründen.

Etwa 1200 Personen nahmen an den Aktionen gegen Faschismus teil, die überall in der Stadt stattfanden. © Screenshot: Instagram/solidarischesmagdeburg

Rechte Gruppen nutzen den Jahrestag der Bombardierung seit 2001 für Kundgebungen und Trauermärsche durch die Landeshauptstadt, wie der Verein "Miteinander" ausführt.

Dabei wird allerdings nicht nur getrauert - sondern auch der deutsche Nationalsozialismus gerechtfertigt.

Deshalb werden seit einigen Jahren im ganzen Stadtgebiet Aktionen organisiert, welche dieser Instrumentalisierung entgegenstehen sollen.

So nahmen am Samstag etwa 1200 Personen an mehr als 24 angemeldeten Aktionen teil, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte.

Diese wurden von Organisationen, Parteien und Kirchen organisiert, um sich für Frieden und Demokratie auszusprechen.