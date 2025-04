Junger Mann von der Polizei erschossen: Tausende gehen auf die Straße

Blumen, Kerzen und ein Schild mit der Aufschrift "So viel Polizeigewalt, so wenig Konsequenzen" stehen dort, wo der 21-Jährige von der Polizei erschossen wurde. © Izabela Mittwollen/dpa

Schon vor der am Abend geplanten Kundgebung versammeln sich zahlreiche Menschen am Tatort in der Fußgängerzone und legen Blumen ab. Die Stadt rechnet mit rund 5000 Teilnehmern.

Auch in vielen anderen Städten wurde zeitgleich zu Demonstrationen und Mahnwachen aufgerufen, etwa in Berlin, Hannover, Braunschweig, Düsseldorf, Bochum, Frankfurt, Stuttgart, München und Wien.

Der 21-Jährige starb am frühen Ostersonntag in der Fußgängerzone. Ein Polizist hatte fünfmal in die Richtung des Deutschen geschossen. Laut Obduktion wurde Lorenz an der Hüfte, am Oberkörper und am Kopf verletzt. Drei Schüsse trafen ihn demnach von hinten.

Der 27 Jahre alte Schütze wurde vorläufig vom Dienst suspendiert. Gegen ihn wird nun wegen Totschlags ermittelt - das übliche Verfahren in solchen Fällen.