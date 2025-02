Klimastreik in Hamburg: Tausende gehen auf die Straße

Hamburg - Zu einem bundesweiten Klimastreik von Fridays for Future haben sich am Mittag Tausende Menschen am Hamburger Rathausmarkt versammelt. Die Veranstalter sprachen von 7500 Teilnehmern.

Nach der Kundgebung am Rathausmarkt setzte sich der Demonstrationszug bei Temperaturen um den Gefrierpunkt durch die Innenstadt in Bewegung.

Die Teilnehmer zogen über die Mönckebergstraße, den Glockengießerwall und den Jungfernstieg zurück zum Rathausmarkt. © Marcus Brandt/dpa

Auch die Bundestagsabgeordnete Emilia Fester (26, Grüne) war bei der Kundgebung vor Ort. Sie sagte: "Natürlich ist es alles nicht mehr so groß wie 2019. Aber nur, weil so viele Themen gleichzeitig wichtig sind, heißt es nicht, dass wir uns den dringenden Themen wie der Klimakrise nicht mehr widmen können."



Die Protestierenden hielten Plakate wie "Eco, not ego" oder "CDU+AfD? So nicht!" in den Händen. Die 18 Jahre alte Schülerin Isabelle fragte sich auf ihrem Plakat, ob es sich überhaupt lohnt, für eine Zukunft zu lernen. "So wie es momentan auf der Welt abgeht, so darf es nicht weitergehen", sagte sie. Sie fürchte auch in Deutschland eine politische Entwicklung wie in den USA.



Die Demonstration stand auch vor dem Hintergrund der Ereignisse in München am Vortag. Dort war ein Mann in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gefahren und hatte 30 Menschen verletzt, manche von ihnen schwer.

Polizei und Veranstalter berichteten deshalb von einer noch engeren Zusammenarbeit im Vorfeld der Demonstration. Die Ereignisse vom Vortag seien in die Vorbereitung der Sicherheitsmaßnahmen eingeflossen, teilte ein Sprecher der Polizei Hamburg mit.