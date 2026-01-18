Kölner setzten klares Zeichen: Mehrere Tausende bei Iran-Demo dabei

Köln - Um für die Lage im Iran zu protestieren und demonstrieren haben sich am Sonntag Tausende auf den Kölner Straßen versammelt.

Tausende nutzten am Wochenende in Köln ihre Stimme, um auf die Lage im Iran aufmerksam zu machen. © Roberto Pfeil/dpa

Laut Polizei hatten rund 4000 Personen an der zuvor angekündigten Demonstration teilgenommen. Zu zwei weiteren Protestaktionen am Sonntag seien mehrere hundert Menschen gekommen.

Auch in Düsseldorf beteiligten sich nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstag circa 4000 Menschen an einer Demonstration.

In Köln gab es gleich mehrere Solidaritätskundgebungen. Auch in Bielefeld versammelten sich Demonstranten.

Teilnehmer hielten unter anderem Plakate mit Aufschriften wie "Free Iran" oder "Wir stehen an der Seite des iranischen Volkes". Auch das Bild von Reza Pahlavi (65) war oft zu sehen. Der Sohn des 1979 gestürzten Schahs gilt innerhalb der Protestbewegung als Hoffnungsträger für einen Umbruch.