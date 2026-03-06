Weltfrauentag: Etliche Demos ziehen durch Berlin

Berlin - Zum internationalen Frauentag am 8. März sind in Berlin wieder zahlreiche Demonstrationen angekündigt.

Bei der größten Demonstration am Sonntag werden 10.000 Teilnehmerinnen erwartet. (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa

Der erste Demonstrationszug startet mit dem Titel "Vorabenddemo zum 8. März" schon am Samstagmittag um 14.30 Uhr auf dem Martha-Ndumbe-Platz, dem früheren Nettelbeckplatz, in Wedding. Angemeldet sind 300 Teilnehmerinnen.

Um 18 Uhr ist ein "Protestlauf" vom RAW-Gelände in Friedrichshain nach Kreuzberg und wieder zurück mit 150 Teilnehmerinnen angesagt, er richtet sich "gegen Diskriminierung und Ungleichheiten von FLINTA* im und marginalisierten Gruppen im Sport".

Weiter geht es am Sonntag um 11.30 Uhr mit der größten Demonstration, die von der Gewerkschaft Verdi und weiteren Gruppen mit 10.000 Teilnehmerinnen angemeldet wurde. Unter dem Titel "feministisch, solidarisch, gewerkschaftlich" ziehen die Frauen vom Oranienplatz zum Roten Rathaus.

Um 12 Uhr beginnt die traditionelle Radfahrt linker und lesbischer Frauengruppen "Purple Ride - Feministisch Fahrrad Demo" mit 2000 angekündigten Teilnehmerinnen. Start- und Endpunkt ist der Mariannenplatz in Kreuzberg, die Strecke führt auch durch Mitte.

Ab 13 Uhr laufen linke und linksradikale Gruppen unter dem Titel "Feminism Unlimited" von der Schönhauser Allee bis zum Rosa-Luxemburg-Platz, 3000 Demonstrantinnen wurden angemeldet. Gefordert wird antifaschistischer und antikapitalistischer Feminismus.