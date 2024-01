Kundgebungen gegen AfD in Jena und Erfurt: Über 3000 Teilnehmer erwartet

Jena/Erfurt - Nach Bekanntwerden eines Treffens rechter Aktivisten und Extremisten in Potsdam formiert sich auch in Thüringen Widerstand.

Menschen demonstrieren in Berlin gegen Rechts. © Carsten Koall/dpa

Zwei Bündnisse haben für Freitag und Samstag in Jena und Erfurt zu Demonstrationen gegen die AfD und Rechtsextremismus aufgerufen. Bereits an diesem Donnerstagabend soll es laut dem Aktionsbündnis "Gera Gegen Rechts" in Zwötzen eine Kundgebung gegen die AfD geben.

Es komme jetzt darauf an, Haltung zu zeigen und als Zivilgesellschaft aufzustehen, hieß es von den Organisatoren der geplanten Kundgebung in Jena. Dazu werden auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) und Innenminister Georg Maier (56, SPD) in der Saalestadt erwartet.

Die Parallelen der AfD zum Nationalsozialismus würden immer offensichtlicher. Unter dem Deckmantel einer scheinbar demokratischen Partei sei es das Ziel der AfD, die Demokratie abzuschaffen, hieß es in dem Jenaer Aufruf von Verbänden, Gewerkschaften, Jugendorganisationen und Vereinen.

Die Rechten schürten ein Klima der Angst und des Hasses und stellten sich gegen die Verfassung. Zu der Demo auf dem Jenaer Marktplatz unter dem Motto "Demokratie verteidigen" werden nach Angaben der Stadt mehrere hundert Teilnehmer erwartet.