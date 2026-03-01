"USA"-Rufe in Düsseldorf: Tausende Exil-Iraner jubeln über Tod des Ober-Mullahs

Düsseldorf - "Freiheit für den Iran" - unter diesem Motto haben in Düsseldorf etwa 5000 Menschen demonstriert .

Tausende Exil-Iraner sind in Düsseldorf unter dem Motto "Freiheit für den Iran" auf die Straße gegangen und haben demonstriert. © Henning Kaiser/dpa

Viele Teilnehmer, darunter zahlreiche Exil-Iraner, reagierten mit Jubel auf die Nachricht vom Tod des iranischen Staatsoberhaupts und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei († 86). Es wurden "USA!"-Rufe laut, einige tranken Sekt.

Viele von ihnen trugen Plakate mit Bildern von Reza Pahlavi, dem Sohn des 1979 gestürzten Schahs, der sich als Übergangsführer des Irans ins Spiel gebracht hat. Einige Demonstrationsteilnehmer trugen ein riesiges Abbild von ihm durch die Straßen.

Andere schwenkten Flaggen des Irans, Israels, Deutschlands und der USA. Ein Mann hatte sich in eine US-Flagge gehüllt. Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich.

Die Führung in Teheran reagiert nach wie vor mit Gegenangriffen auf Israel und US-Stützpunkte im Nahen Osten auf die Angriffe der USA und Israels.