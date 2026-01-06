Linke gegen Linke - Connewitz droht "Schlacht um Gaza"

Leipzig - Zehn Jahre nach dem Neonazi-Überfall auf Connewitz droht dem linksalternativen Stadtteil erneut radikale Gewalt. Nur diesmal stehen sich Linke und Linke gegenüber. Antimperialisten wollen gegen Antideutsche demonstrieren, eine neu formierte "Migrantifa" die alteingesessene Antifa aus dem Kiez verjagen. Die Polizei bereitet für den 17. Januar einen Großeinsatz vor.

Ein erklärtes Ziel des linksradikalen Protestes: das LinXXnet-Büro der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (47, Linke). © Alexander Bischoff

Der eigentliche Brandherd ist knapp 3000 Kilometer von Connewitz entfernt. Es geht um den Gaza-Konflikt und dessen Interpretation aus der Ferne.

Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 zieht sich ein tiefer Riss durch die linke Szene in Sachsen. Der im Szenejargon "Antideutsche" genannte Flügel unterstützt Israel, die andere Fraktion, die sich als "Antiimperialisten" sieht, unterstützt die Anliegen der Paläsinenser.

Für Letztere ist das alte Connewitz mit seiner Kiez-Ikone Juliane Nagel (47) zum Hassobjekt geworden.

Seit Wochen werden die Linke-Landtagsabgeordnete und deren LinXXnet-Büro für ihre pro-israelische Haltung in sozialen Medien scharf angegriffen.

Auch der Szene-Club Conne Island, der die Anerkennung des Existenzrechts Israels zur Bedingung für den Eintritt gemacht hat, steht im Fadenkreuz des neuen linksradikalen Blocks aus Handala-Bewegung, "Migrantifa" und der Vereinigung "Students for Palestine".

Den Connewitzern wird unter anderem Rassismus vorgeworfen, weil sie angeblich keine Palästinensertücher (Kufiya) in ihrem Kiez dulden.