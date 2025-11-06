Mehrere Demos in Kölner City: Polizei rüstet sich - erhebliche Verkehrsstörungen erwartet
Köln - Am kommenden Samstag (8. November) finden in der Kölner Innenstadt gleich mehrere Demonstrationen statt. Mehrere Straßen sowie der Bereich um die Deutzer Werft müssen gesperrt werden. Auch der öffentliche Nahverkehr ist beeinträchtigt.
Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag informierte, müssen sich Kölnerinnen und Kölner am Samstag zwischen 10 und 20 Uhr auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen.
Eine Privatperson habe demnach für Samstagmorgen einen Aufzug unter dem Motto "Freiheit für Abdullah Öcalan" angemeldet, der von der Deutzer Werft aus durch Teile der Innenstadt führen soll.
Zwischen 10 und 18 Uhr werden rund 15.000 Teilnehmer erwartet, die über die Deutzer Brücke ins Linksrheinische bis zur Hohe Straße ziehen.
Von dort aus geht es für die Demonstranten dann entlang der Straße "Mühlenbach" über die Deutzer Brücke zurück zur Abschlusskundgebung auf der Deutzer Werft.
Am Samstag herrscht Ausnahmezustand in Kölner City
Für den Nachmittag wurde darüber hinaus eine weitere Versammlung mit dem Thema "Stoppt den Genozid in Gaza" angemeldet, wobei nach Polizeiangaben rund 1000 Teilnehmer erwartet werden.
Der Aufzug soll gegen 15.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in der City starten und über die Zeughausstraße und den Hohenzollernring bis zur Aachener Straße führen.
Von dort aus ziehen die Demonstranten über die Händelstraße und die Richard-Wagner-Straße zurück zum Ausgangsort, wo die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung um 20 Uhr enden soll.
Gleichzeitig findet zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr eine voraussichtlich kleine Standkundgebung an der Domtreppe zum Hauptbahnhof statt. Das Motto dabei ist "Kein Israelhass und Antisemitismus in unserer Stadt". Es seien bis zu 30 Teilnehmer angemeldet worden.
Zahlreiche Straßen werden gesperrt - Polizei richtet Bürgertelefon ein
Schon ab dem frühen Morgen wird die Polizei am Samstag im Einsatz sein, wie ein Sprecher informierte.
Die Straßen und Flächen in Deutz sollen voraussichtlich ab 8.30 Uhr gesperrt werden. Zudem werden im Laufe des Tages auch die Straßen rund um die Aufzugstrecken zeitweise für den Fahrzeugverkehr blockiert.
Auch auf den Bus- und Bahnlinien wird es dann zu Einschränkungen kommen. So wird der Betrieb der Stadtbahn-Linie 7 nach KVB-Angaben bereits ab 8 Uhr im Bereich der Siegburger Straße in Deutz beeinträchtigt werden. Ebenso seien die Linien 3, 4, 150, 153 und 159 betroffen.
Darüber hinaus könnten die Linien 1, 7 und 9 im Tagesverlauf getrennt werden, sofern ein sicherer Betrieb am Heumarkt nicht möglich sei. Das betreffe auch die Linien 106, 132 und 133, so die KVB.
Die Polizei hat anlässlich der Demos unter der Rufnummer 0221/229-7777 ein Bürgertelefon eingerichtet, das am Freitag (7. November) zwischen 9 und 15 Uhr sowie am Samstag zwischen 9 und 18 Uhr besetzt ist.
