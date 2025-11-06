Mehrere Demos in Kölner City: Polizei rüstet sich - erhebliche Verkehrsstörungen erwartet

Am 8. November (Samstag) finden in der Kölner Innenstadt gleich mehrere Demonstrationen statt. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Von Laura Miemczyk

Köln - Am kommenden Samstag (8. November) finden in der Kölner Innenstadt gleich mehrere Demonstrationen statt. Mehrere Straßen sowie der Bereich um die Deutzer Werft müssen gesperrt werden. Auch der öffentliche Nahverkehr ist beeinträchtigt.

Am Samstag findet in Köln unter anderem eine große Versammlung mit geschätzt 15.000 Teilnehmern statt. Die Polizei wappnet sich. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag informierte, müssen sich Kölnerinnen und Kölner am Samstag zwischen 10 und 20 Uhr auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Eine Privatperson habe demnach für Samstagmorgen einen Aufzug unter dem Motto "Freiheit für Abdullah Öcalan" angemeldet, der von der Deutzer Werft aus durch Teile der Innenstadt führen soll. Zwischen 10 und 18 Uhr werden rund 15.000 Teilnehmer erwartet, die über die Deutzer Brücke ins Linksrheinische bis zur Hohe Straße ziehen. Von dort aus geht es für die Demonstranten dann entlang der Straße "Mühlenbach" über die Deutzer Brücke zurück zur Abschlusskundgebung auf der Deutzer Werft.

Am Samstag herrscht Ausnahmezustand in Kölner City

Die Polizei wird am Samstag mehrere Straßen sperren. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Für den Nachmittag wurde darüber hinaus eine weitere Versammlung mit dem Thema "Stoppt den Genozid in Gaza" angemeldet, wobei nach Polizeiangaben rund 1000 Teilnehmer erwartet werden. Der Aufzug soll gegen 15.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in der City starten und über die Zeughausstraße und den Hohenzollernring bis zur Aachener Straße führen. Von dort aus ziehen die Demonstranten über die Händelstraße und die Richard-Wagner-Straße zurück zum Ausgangsort, wo die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung um 20 Uhr enden soll.

Gleichzeitig findet zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr eine voraussichtlich kleine Standkundgebung an der Domtreppe zum Hauptbahnhof statt. Das Motto dabei ist "Kein Israelhass und Antisemitismus in unserer Stadt". Es seien bis zu 30 Teilnehmer angemeldet worden.

Zahlreiche Straßen werden gesperrt - Polizei richtet Bürgertelefon ein