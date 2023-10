Musik für den guten Zweck: Zweites Kesselmusik-Festival auf dem Fockeberg

Leipzig - Am morgigen Samstag findet auf dem Leipziger Fockeberg das politische Musikfestival "Kesselmusik N°2 - Solidarität versetzt Berge" statt.

Bei dem Event treten mehrere musikalische Acts auf. (Symbolbild) © 123RF/salajean

Das Event stellt die Fortsetzung des ersten "Kesselmusik"-Festivals, das von mehreren politischen Akteuren als Reaktion auf den umstritteneren Polizeikessel während der "Tag X"-Demo im Juni dieses Jahres ins Leben gerufen wurde.

Bei der ersten Veranstaltung, die Ende Juli auf dem Alexis-Schumann-Platz stattfand, wurden mehr als 5000 Euro Spendengelder für von Repressionen betroffene Menschen gesammelt. Das soll nun auf dem Fockeberg wiederholt werden.

"Nach wie vor dauert die Aufarbeitung des sogenannten Leipziger Kessels vom 3. Juni an", hieß es in der Ankündigung der Initiative "Kesselmusik". Die strafrechtlichen Maßnahmen gegen Tausende Eingekesselte sind noch nicht abgeschlossen - was nicht nur eine finanzielle, sondern auch psychische Belastung darstellt.

So sollen bei dem Festival nicht nur Spenden gesammelt, sondern auch praktische Hilfe für Betroffene geleistet werden, so die Veranstalter. Unter anderem wird es Redebeiträge von "Eltern gegen Polizeigewalt", "Omas gegen Rechts" und "Free X Antifas" geben.

"Gerade in einer Zeit des Rechtsrucks, wo Grundrechte immer mehr infrage gestellt werden, ist es wichtig, sich deutlich zu positionieren", lautet der Appell an die Gäste des Festivals.