Nach Frauentags-Demos in Berlin: Polizei ermittelt in mehr als 30 Fällen

Berlin - Nach Demonstrationen zum Weltfrauentag am gestrigen Samstag in Berlin ermittelt die Polizei in mehr als 30 Fällen.

Zum Weltfrauentag demonstrierten am Samstag Tausende Menschen in Berlin. © Hannes P. Albert/dpa

Insgesamt seien 33 Strafermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei in einer umfangreichen Bilanz am Sonntag mit. Zwei Demos anlässlich des Frauentages am Samstag hätten in Bezug zum Nahost-Konflikt gestanden.

Ermittelt werde etwa wegen besonders schweren Landfriedensbruchs, Gefangenenbefreiung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.

Sieben Beamte seien verletzt worden, sie hätten aber ihren Dienst fortsetzen können. Auch Journalisten seien angegriffen worden. 28 Menschen wurden festgenommen, wie es hieß.

Bei einer Versammlung mit dem Titel "Internationaler feministischer Kampftag" am Oranienplatz wurden laut Polizeiangaben israelfeindliche Sprechchöre angestimmt. Zudem hätten Teilnehmer mit Regenschirmen die Sicht auf einen propalästinensischen Block versperrt.

Polizisten seien teils mit Flaschen, Tritten und Faustschlägen angegriffen worden. Beamte wendeten daraufhin "wiederholt körperlichen Zwang an", hieß es.