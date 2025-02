Nach gemeinsamer Abstimmung von CDU und AfD: Weitere Demos gegen rechts in Brandenburg!

Potsdam - Nach der gemeinsamen Abstimmung von Union und AfD im Bundestag sollen auch in den kommenden Tagen weitere Demonstrationen in Brandenburg stattfinden.

In Potsdam folgte am Sonntag eine Teilnehmerzahl im "unteren vierstelligen Bereich" dem Protestaufruf. © Michael Bahlo/dpa

In Grünheide sind in den nächsten Wochen mehrere Demos für Freiheit und Demokratie angekündigt. Das teilte die Initiative "Brandenburg zeigt Haltung!" mit. Auch in der Landeshauptstadt Potsdam sind am kommenden Samstag weitere Aktionen geplant.

Bereits am Wochenende waren in Potsdam, Bernau, Brandenburg an der Havel und Cottbus Hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Sie wollten ein Zeichen für gesellschaftliche Solidarität und gegen Rechtsextremismus setzen.

Allein in Potsdam folgte am Sonntag laut Polizei eine Teilnehmerzahl im "unteren vierstelligen Bereich" dem Protestaufruf. In Cottbus waren nach Angaben der Veranstalter etwa 500 Menschen zur Demonstration gekommen.

Anlass der Demonstrationen ist, dass CDU und CSU am Mittwoch im Bundestag mit Hilfe der AfD einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik durchgesetzt hatten. Erstmals beschaffte die AfD dabei im Plenum eine Mehrheit.

Der beschlossene Antrag hat aber keine bindende Wirkung. Ein von der Union eingebrachter Gesetzentwurf zur Begrenzung der Migration war am Freitag gescheitert.