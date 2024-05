Nach rassistischem Pony-Video: Punks planen Demos auf Sylt

Punks der Gruppe "Aktion Sylt" campten schon im Sommer 2023 auf Sylt. Dieses Mal ist der Anlass topaktuell. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Unter dem Motto "Laut sein gegen rechts!" rief die Gruppe Aktion Sylt am Donnerstagabend via Instagram zur Teilnahme an den Aktionen auf.

Am Samstagnachmittag sei ein Umzug durch Westerland geplant, am Abend eine Mahnwache mit Musik in der Bar im Ort Kampen, in der Gäste zu Pfingsten rassistisch gegrölt hatten. Am Sonntag sei dann eine Laufdemo angesetzt.

Organisator Jonas Hötger sagte dem "Spiegel": "Wir laden jeden ein, der sich dem Rechtsruck in der Gesellschaft entgegenstellen will." Demonstrationsmittel sind demnach "Musikbox, Transparente, Banner, Plakate, Bollerwagen, Musik".

Daneben ist am Sonntag eine weitere Demonstration von der Gruppe "Sylt gegen rechts" geplant. Die Punks riefen dazu auf, auch an dieser Demonstration teilzunehmen.

"Wir wollen aber auch eigene Redebeiträge vorbringen und andere Orte besuchen", sagt Hötger. Daher melde man auch selbst Demonstrationen an.