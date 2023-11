Nahost-Demos fordern Polizei in Hessen: "Kollegen am Anschlag"

Die Proteste binden auch zusätzliche Kapazitäten. "Die Kolleginnen und Kollegen in Hessen sind am Anschlag", sagte Mohrherr.

Die Polizei verhalte sich gegenüber den Meinungskundgebungen verschiedener Gruppen neutral und schütze alle verfassungsmäßigen Grundrechte, darunter das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit, betonte das Innenministerium in Wiesbaden auf Anfrage.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat die Staatsanwaltschaften in Hessen bereits Mitte Oktober für eine Reihe von Straftatbeständen sensibilisiert, die auf Kundgebungen nach dem Terroranschlag der Hamas in Betracht kommen. Das teilte die Behörde auf Anfrage mit.

Auch das öffentliche Verwenden des Ausspruchs "From the river to the sea, Palestine will be free" ("Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein"), der das Existenzrecht Israels infrage stellt, könne den Anfangsverdacht einer Straftat begründen. Dabei müssten aber die Umstände des jeweiligen Einzelfalls gewürdigt werden.