"Tag der Jugend"-Demo in Leipzig: Politikerin Juliane Nagel von Polizei abgeführt!

Leipzig - Leipzig kommt nicht zur Ruhe: Bei einer Demonstration unter dem Motto "Tag der Jugend" griff am Donnerstagabend die Polizei ein – mittendrin Linken-Politikerin Juliane Nagel (44).

Die Demo "Tag der Jugend" begann am Donnerstagnachmittag am Johannisplatz in Leipzig. © Leipzig Livereport

Unter dem Hashtag #le0106 wurde am Abend vielfach ein Video geteilt: Dieses zeigt Nagel, Mitglied des Sächsischen Landtags, wie sie von Polizisten festgehalten wird.

Doch was war passiert? Um 17 Uhr hatten sich anlässlich der Demo "Tag der Jugend" Hunderte junge Menschen am Johannisplatz versammelt und waren von dort durch die Innenstadt in Richtung Clara-Zetkin-Park gelaufen.

Anmelderin der Versammlung war Juliane Nagel, wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 bestätigte.

Sie war es auch, die die Veranstaltung gegen 20.10 Uhr beendet hat. Diese sei bis dahin relativ ruhig verlaufen, so Graupner. Nagel habe nur vereinzelt wegen Vermummung und Abbrennens von Pyrotechnik auf Teilnehmer einwirken müssen.

Doch gegen 20.45 Uhr ist die Lage in der Ferdinand-Lassalle-Straße offenbar unübersichtlich geworden. "Frau Nagel war Teil einer polizeilichen Maßnahme", bestätigte Graupner. Zuvor war sie zu einer Identitätsfeststellung hinzugekommen.

Zu den Hintergründen dieser lagen am Abend noch keine Informationen vor.