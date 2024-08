Privatisierung des Hamburger Hafens soll gestoppt werden: Verdi ruft erneut zur Demo auf!

Die Gewerkschaft Verdi ruft wegen der geplanten Privatisierung des Hamburger Hafens erneut zum Streik auf. © Marcus Brandt/dpa

Am 31. August um 14 Uhr soll an den Landungsbrücken der Protestzug zum Rathaus starten und schließlich zur HHLA-Zentrale in der Hafencity führen.

Hintergrund ist, dass der Hamburger Senat plant, rund 20 Prozent der städtischen HHLA-Anteile an die Mediterranean Shipping Company (MSC) zu verkaufen.

Damit würde MSC, die bereits jetzt weltweit größte Reederei, insgesamt 49,9 Prozent der Anteile an der HHLA halten - was dem Unternehmen erhebliche Vetorechte einräumen würde und das, obwohl die Stadt Hamburg weiterhin die knappe Mehrheit der Anteile halten soll.

Für den Verkauf ist die Zustimmung der Bürgerschaft am 4. September erforderlich. Verdi befürchtet dahingehend, dass der Deal nicht nur Arbeitsplätze bei der HHLA, sondern auch in anderen Hafenunternehmen gefährden könnte.

"Wir bleiben dabei: Der Deal ist schlecht für Hamburg! In Zukunft sollen die Geschicke unseres Hafens von der MSC-Eigentümerfamilie Aponte bestimmt werden, die kein Interesse am Gemeinwohl hat", erklärt André Kretschmar, Fachbereichsleiter Hafen bei Verdi Hamburg in einer Pressemitteilung am Freitag.